OpenAI, 2030 yılına kadar 220 milyon ücretli ChatGPT kullanıcısı bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

The Information'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre OpenAI, gelecekteki büyüme hedeflerini belirledi.

Şirket, 2030 yılına kadar tahmini 2,6 milyar haftalık kullanıcının yüzde 8,5'inin chatbota abone olacağını tahmin ediyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ABONELİK İŞLETMELERİNDEN BİRİ OLACAK

Bu öngörü gerçekleşirse yaklaşık 220 milyon kişi ücretli abone olacak ve ChatGPT dünyanın en büyük abonelik işletmeleri arasına girecek.

Temmuz ayı verilerine göre şu anda yaklaşık 35 milyon kullanıcı, "Plus" veya "Pro" planları için ödeme yapıyor.

Bu mevcut abone sayısı, ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

GELİR HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR

Reuters'a konuşan kaynaklar, OpenAI'nin yıllık gelirinin bu yıl sonuna kadar yaklaşık 20 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtiyor.

Şirketin 2025'in ilk yarısında 4,3 milyar dolar gelir elde ettiği, ancak geliştirme maliyetleri nedeniyle ciddi harcamalar yaptığı da rapor edildi.

YENİ GELİR MODELİ: ALIŞVERİŞ VE REKLAM

OpenAI, gelecekteki gelirinin yaklaşık yüzde 20'sini alışveriş ve reklam odaklı özelliklerden elde etmeyi bekliyor.

Bu hafta tanıtılan kişisel alışveriş asistanının, komisyon bazlı satışlar veya reklamlar yoluyla şirkete yeni bir para kazanma yolu açabileceği belirtiliyor.