OpenAI CEO'su Sam Altman uyardı: Dolandırıcılık krizi yolda

Yapay zeka devriminin öncüsü olan OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, geliştirdikleri teknolojinin karanlık yüzü hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Altman, yapay zekanın "çok büyük bir dolandırıcılık krizine" yol açabileceği konusunda uyardı.

HEDEFTE FİNANS SEKTÖRÜ VAR

Altman, endişelerinin merkezinde finans sektörünün yer aldığını belirtti.

Birçok şirketin hala ses kaydını bir doğrulama aracı olarak kullandığını ve büyük para transferlerinin sadece sesli onayla yapıldığını, bunun da yapay zeka ile ses klonlama karşısında büyük bir zafiyet oluşturduğunu söyledi.

SAHTE GÖRÜNTÜLÜ ARAMALAR TEHDİDİ

Tehdidin ses klonlamanın da ötesine geçeceğini belirten Altman, yakın gelecekte gerçek gibi görünen sahte FaceTime aramalarının bile yapılabileceğini öngördü.

Bu uyarı, FBI'ın geçen yılki raporuyla da örtüşerek, yapay zeka kaynaklı dolandırıcılık tehdidinin ciddiyetini gözler önüne seriyor.