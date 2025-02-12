OpenAI CEO'su Sam Altman: Yapay zekanın maliyeti hızla düşecek

Haber Merkezi

Yapay zekanın geleceği konusunda önemli açıklamalarda bulunan OpenAI CEO'su Sam Altman, iddialı öngörülerde bulundu.

Altman, yapay zeka maliyetinin her yıl 10 kat azalacağını ve bu durumun yapay zeka kullanımını katlayacağını öne sürüyor.

MALİYETLER DÜŞÜYOR, KULLANIM ARTIYOR

Altman, bu öngörüsünü şu ifadelerle açıklıyor:

Belirli bir seviyede yapay zeka kullanmanın maliyeti her 12 ayda bir yaklaşık 10 kat düşüyor ve daha düşük fiyatlar çok daha fazla kullanıma yol açıyor.



GPT-4'ün 2023 başlarındaki token maliyeti ile GPT-4o'nun 2024 ortalarındaki token maliyetini kıyasladığınızda bunu görebilirsiniz. Bu zaman diliminde token başına maliyet 150 kat düştü.

Elbette, yapay zekanın geleceği hala birçok belirsizlik içeriyor. Bu teknolojinin etik boyutları, istihdam üzerindeki etkileri ve güvenlik riskleri gibi konular hala tartışma konusu.

Ancak Sam Altman'ın öngörüleri, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda hayatımızın önemli bir parçası olacağını ve bu alandaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor.