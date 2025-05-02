OpenAI CEO'su Sam Altman'ın iris taramalı kimlik projesi ABD'de başlatıldı

Haber Merkezi

Sam Altman'ın dikkat çeken projesi Worldcoin, ABD'de resmi olarak faaliyete başladı. 2019'da kurulan proje, iris taramaları ve blockchain teknolojisini kullanarak dolandırıcılık ve botlarla mücadele etmeyi hedefleyen küresel bir kimlik doğrulama sistemi sunuyor.

Şu anda ABD'de Austin, Atlanta, Los Angeles, Nashville, Miami ve San Francisco gibi altı şehirde hizmet veriyor. Lansman, projenin arkasındaki Tools for Humanity şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

Kimlik doğrulama işlemi, "Orb" adı verilen özel bir cihazla kişinin yüzünü ve irisini yaklaşık 30 saniyede tarayarak yapılıyor.

Bu tarama, kişinin insan olduğunu ve ilk kez kayıt yaptırdığını doğrulayan benzersiz bir "IrisCode" üretiyor.

Doğrulama sonrası katılımcılara blockchain tabanlı kimlikler (World ID) ve ödül olarak 16 WLD token veriliyor.

Ayrıca oluşturulan World ID, Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify ve Discord gibi çeşitli online platformlara giriş yapmak için kullanılabiliyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Worldcoin, ABD lansmanıyla birlikte önemli iş birliklerini de duyurdu. Visa ile yapılan anlaşma kapsamında, bu yaz sadece iris taramasından geçmiş kişilere özel, WLD'yi itibari paraya dönüştüren bir "World Visa kartı" sunulacak.

Ayrıca online flört devi Match Group, Worldcoin'in kimlik ve yaş doğrulama araçlarını Japonya'da bir pilot program kapsamında Tinder uygulamasında test edecek.

Projenin arkasındaki Tools for Humanity şirketi, World ID'nin insanların online kimliklerini doğrulamanın birincil yöntemi haline gelmesini hedefliyor.

Altman, Worldcoin'in yapay zekanın ilerlemesiyle ortaya çıkabilecek sorunlara (örneğin insan ve yapay zeka tarafından üretilen içeriği ayırt etme) çözüm olabileceğini düşünüyor.

**Bu içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez.