OpenAI, dünyanın en büyük veri merkezini Abu Dabi'de kuracak

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OpenAI, yapay zeka altyapı platformu Stargate'in lansmanı kapsamında BAE firması G42 ve diğerleriyle ortaklık kurduğunu açıkladı.

Bu ortaklık, Abu Dabi'de 1GW yapay zeka bilgi işlem kümesiyle dünyanın en büyük veri merkezinin inşasını içerecek.

Projenin ilk fazı (200MW) 2026 yılına kadar faaliyete geçecek. Bu girişim, ABD ile koordinasyon halinde dünya genelindeki hükümetlerin kendi egemen yapay zeka yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Ülkeler için Açık Yapay Zeka" stratejisinin bir parçası.

YAPAY ZEKAYA DEV YATIRIM: 500 MİLYAR DOLAR

OpenAI, Stargate UAE'nin "ABD'de yeni bir OpenAI altyapısı kurmak için önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan yeni bir şirket" olduğunu duyurdu.

Şirket, Stargate UAE'yi "dünya çapında sınır ölçeğinde bilgi işlem kapasitesi yaratma" yönündeki uzun vadeli vizyonunun gerçekleşmesi olarak görüyor.

Proje, BAE'nin ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım yapma taahhüdü doğrultusunda G42'nin yanı sıra Oracle, Cisco, NVIDIA ve SoftBank ile ortaklık halinde yürütülüyor.

Bu ortaklık, BAE'yi ChatGPT'ye ülke çapında erişim sağlayan dünyadaki ilk ülke yapacak.

OpenAI, "Ülkeler İçin OpenAI" projesinin ilk etabında başlıca ülke ve bölgelerde 10 ortaklık kurmayı planlıyor ve kendi Stargate'lerini inşa etmek isteyen diğer ülkelerle görüşmelere başladı.