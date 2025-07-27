OpenAI, GPT-5 modelini ağustosta yayınlayacak

Yapay zeka dünyasının merakla beklediği yeni nesil dil modeli GPT-5 hakkında ilk somut bilgiler gelmeye başladı.

The Verge'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, OpenAI yeni modelini önümüzdeki ay kullanıcılarla buluşturabilir.

TEK BİR BÜYÜK MODEL YERİNE, UZMAN MODELLER BİR ARADA

GPT-5'in en büyük yeniliği, mimarisinde yatıyor; artık tek bir devasa yapay zeka motoru yerine, farklı görevlerde uzmanlaşmış birden çok modelin bir arada çalıştığı bir sistem kullanılacak.

Bu yaklaşımın, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın daha önce bahsettiği gibi, daha esnek ve güçlü bir çok amaçlı yapay zeka sistemi oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

TANITIM TARİHİ HENÜZ KESİN DEĞİL

Haberde, ağustos ayı işaret edilse de bu tarihin henüz kesinleşmediği vurgulanıyor.

OpenAI şirketinin, teknik zorluklar, sunucu kapasitesi ve rakip duyuruları gibi faktörlere bağlı olarak tanıtımı erteleyebileceği ve henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.