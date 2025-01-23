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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, kullanıcılar için verilen görevleri bağımsız olarak yerine getirecek yeni yapay zeka aracı Operator'ın araştırma ön izlemesinin yayımlandığı bildirildi.

CHATGPT'YE ENTEGRE EDİLECEK

Operator'ın çeşitli tekrarlayan tarayıcı görevlerini yapabileceği ifade edilen açıklamada, yapay zeka aracının bugünden itibaren operator.chatgpt.com adresinden ABD'deki "Pro" kullanıcılarına sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Operator'ın kullanıcılardan öğrenilenlerle iyileştirileceğine değinilerek, uygulamanın Plus, Team ve Enterprise kullanıcılarına genişletilmesinin ve gelecekte bu yeteneklerin ChatGPT'ye entegre edilmesinin planlandığı belirtildi.

OPERATOR'IN ÖZELLİKLERİ VE YETKİNLİKLERİ

Operator'ın zorluklarla karşılaşırsa veya hata yaparsa, kendi kendini düzeltmek için muhakeme yeteneklerinden yararlanabileceğine işaret edilen açıklamada, aracın yardıma ihtiyaç duyduğunda, kontrolü kullanıcıya geri vererek sorunsuz ve işbirliğine dayalı bir deneyim sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, yapay zeka aracının bir web sitesinde gezinmek, yazı yazmak ve düğmelere tıklamak dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirebileceği vurgulandı.

Buna göre Operator, kullanıcılar için form doldurma, tatil planlama, uçuş, otel ve restoran rezervasyonu yapma, market siparişi verme gibi işlemleri yapabilecek.