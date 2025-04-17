OpenAI, X'e rakip olacak yeni sosyal medya platformu geliştiriyor

Haber Merkezi

ChatGPT'nin arkasındaki yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, kendi sosyal medya platformunu kurma yolunda önemli adımlar atıyor.

Projeye yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, OpenAI CEO'su Sam Altman, bu yeni girişim için dış uzmanlardan geri bildirimler topluyor.

Henüz emekleme aşamasında olan bu projenin, özellikle ChatGPT'nin görüntü üretme yetenekleri etrafında şekillenen bir prototipi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Yeni platformun bağımsız bir uygulama mı yoksa ChatGPT'ye entegre bir özellik mi olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

ALTMAN VE MUSK ARASINDA REKABET KIZIŞIYOR

OpenAI'nin sosyal medya alanına girmesi, Sam Altman ve Elon Musk arasındaki rekabeti daha da alevlendirebilir.

Şubat ayında Elon Musk'ın OpenAI'ı 97,4 milyar dolara satın alma teklifine karşılık, Altman esprili bir şekilde Twitter'ı (şimdiki adıyla X) 9,74 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmuştu.