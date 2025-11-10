OpenAI, yıl sonuna kadar 20 milyar dolar gelir bekliyor.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ChatGPT’nin arkasındaki şirket OpenAI'nin CEO’su Sam Altman, X üzerinden şirket üzerindeki endişelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Altman, veri merkezleri, hükûmet teşvikleri ve şirketin gelirleri gibi kritik konulara değindi.

Altman, OpenAI'nin bu yıl sonuna kadar toplamda 20 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediğini açıkladı.

Bu gelirin tamamının, altyapı çalışmaları için yapılan anlaşmaları ödemek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

GELECEK HEDEFLERİ VE DEV YATIRIM PLANI

Altman, şirketin 2030’a kadar yüz milyarlarca dolarlık gelire ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Ayrıca, önümüzdeki 8 yıl içinde 1.4 trilyon dolar gibi devasa bir yatırım yapmanın da hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Altman, hükûmetlerden herhangi bir garanti beklemediklerini de sözlerine ekledi. Aksine, hükûmetlerin kendi yapay zekâ altyapılarını kurmalarını istediklerini aktardı.