Opera'dan Chrome'a rakip: Neon tarayıcı tanıtıldı

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Dünyanın popüler internet tarayıcılarından Opera, "Opera Neon" adını verdiği yeni nesil tarayıcısını tanıttı.

Yapay zeka ile güçlendirilen Opera Neon, özellikle otonom yetenekleriyle kullanıcıların internet deneyimini kökünden değiştirmeyi hedefliyor.

OPERA'DAN BÜYÜK YENİLİK: OPERA NEON

Opera'nın yeni tarayıcısı Opera Neon, en çok otonom bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde tarayıcı, kullanıcıların yapmak istediği birçok işlemi anlayıp onların yerine tamamlayabiliyor.

Şirket, Opera Neon'un henüz erken aşamada olmasına rağmen kullanıcıların internet alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştireceğini ve onlara yepyeni bir deneyim sunacağını belirtiyor. Bu yenilikçi yaklaşım, tarayıcıyı rakiplerinden ayırıyor.

AKILLI, HIZLI VE YÜKSEK ETKİLEŞİMLİ ÖZELLİKLER

Opera Neon, Chat, Do ve Make gibi yapay zeka destekli özelliklerle donatıldı. Chat özelliği, hızlı internet araştırmaları yapmayı sağlarken, Do özelliği bir yapay zeka operatörü gibi çalışarak otel rezervasyonu gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Make özelliği ise daha geniş kapsamlı bir ajan olarak kullanıcının ne yapmak istediğini anlayıp yorumlayarak kullanıcı adına harekete geçiyor.

Bu sayede, saatler sürebilecek işlemlerin Opera Neon ile çok daha hızlı tamamlanması hedefleniyor.

OPERA NEON NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK

Opera Neon henüz tüm kullanıcıların erişimine açılmış değil. Ancak, Opera'nın bu yenilikçi tarayıcısını ilk deneyenlerden olmak isteyen kullanıcılar için bir bekleme listesi oluşturuldu.

Dileyen kullanıcılar, Opera'nın resmi internet sitesi üzerinden bekleme listesine kaydolarak Opera Neon'a erken erişim fırsatı yakalayabilirler. Tarayıcının genel kullanıma ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.