Oppo Find X8s, iPhone 16 Pro Max'e meydan okuyacak

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Oppo, yeni amiral gemisi modeli Find X8s ile akıllı telefon pazarında adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Özellikle iPhone 16 Pro Max'in ince çerçeve tasarımına gönderme yapan bu yeni model, tasarım ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Oppo Find X8s, 1,xx mm kalınlığındaki çerçeveleriyle rakiplerine meydan okuyor.

İDDİALI TASARIM VE İNCE ÇERÇEVELER

Oppo Find X8s'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, şüphesiz ince çerçeve tasarımı. Oppo Find serisi Ürün Yöneticisi'nin Weibo'da paylaştığı teaser görseli, cihazın çerçevelerine odaklanıyor ve iPhone 16 Pro Max ile kıyaslandığında bile oldukça ince bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Çerçevelerin kalınlığının 1,xx mm olduğu belirtiliyor. Daha önceki söylentilerde bu rakam 1,38 mm olarak geçiyordu, ancak Oppo tarafından resmi olarak doğrulanmış değil.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS

Oppo Find X8s'in 6,31 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu, günümüz standartlarında daha çok "kompakt" olarak nitelendirilebilecek bir boyut.

Cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip 1,5K OLED ekran ve ekrana gömülü parmak izi sensörüyle geleceği de gelen bilgiler arasında.

İşlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 9400 veya Snapdragon 8 Elite gibi güçlü bir çipin kullanılması bekleniyor.

KAMERA VE BATARYA

Oppo Find X8s, kamera özellikleriyle de iddialı. Üçlü kamera sistemine sahip olacak cihazın, yüksek çözünürlüklü sensörlerle donatılması bekleniyor.

Ayrıca, 5.700mAh kapasiteli güçlü bir batarya ve 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği de cihazın dikkat çeken özellikleri arasında.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYAT

Oppo Find X8s'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, cihazın önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatının ise amiral gemisi segmentine uygun bir seviyede olacağı tahmin ediliyor.