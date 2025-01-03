OPPO Watch X2 serisi ortaya çıktı: İşte özellikleri

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Oppo, yeni akıllı saati Watch X2'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. TENAA sertifikasyon sitesinde görünen Watch X2, OnePlus Watch 3'ün yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir.

OPPO VE ONEPLUS İŞ BİRLİĞİ

Oppo ve OnePlus, daha önce de Oppo Watch X modelinde olduğu gibi akıllı saatlerini yeniden markalayarak farklı pazarlarda satışa sunmuştu.

Oppo Watch X, OnePlus Watch 2'nin yeniden markalanmış bir versiyonuydu.

WATCH X2'NİN ÖZELLİKLERİ

Oppo Watch X2, TENAA listesinde OWW251 model numarasıyla göründü. Metal çerçeveli dairesel bir tasarıma sahip olan saat, eSIM desteği ve 631 mAh batarya ile geliyor.

ONEPLUS WATCH 3 İLE BENZERLİKLER

Oppo Watch X2'nin, OnePlus Watch 3 ile aynı model numarasına sahip olması, iki saatin aynı cihaz olduğunu doğruluyor. OnePlus, henüz Watch 3 modelini resmi olarak tanıtmadı.

ÇIKIŞ TARİHİ

Oppo Watch X2'nin, OnePlus 13 akıllı telefonuyla birlikte ocak ayında tanıtılması bekleniyor.