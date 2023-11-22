Orta Çağ'da gömülü iskeletin üzerinde gizemli protez el bulundu Almanya'daki arkeologlar, Orta Çağ'dan kalma gömülü bir iskeletin üzerinde gizemli protez el tespit ettiklerini açıkladı.

ensonhaber.com

Almanya'daki arkeologlar, metal protez el içeren, yaklaşık 600 yıllık olabilecek bir iskelet ortaya çıkardı.

Arkeologlar, adamın muhtemelen 30 ila 50 yaşları arasında olduğunu ve 1450 ile 1620 yılları arasında öldüğünü tahmin etmek için karbon tarihleme yöntemini kullandı.

Protezin demirden yapıldığı ve iskeletin eksik dört parmağının yerini aldığı ortaya çıktı.

Raporda, ayrıca adamın parmaklarını nasıl kaybettiği ve protezi nasıl kullanmış olabileceği konusunda belirsizliğin devam ettiği belirtildi.

Bavyera Eyalet Anıtları Koruma Dairesi koruma departmanı başkanı Walter Irlinger, yaptığı açıklamada, "Sol eldeki içi boş protez dört parmağın yerini aldı." dedi.

Gazlı bez de bulundu

Protezin içinde, tamponlamak için kullanmış olabileceği gazlı bez benzeri bir malzeme bulundu.

Arkeologlar, iskeleti Almanya'nın güneydoğusundaki kilisenin yakınındaki bir mezarda buldu.

50 protez daha bulundu

Bakanlık, arkeologların daha önce Orta Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarında (1300 ila 1500 yılları arasında) ve erken modern dönemde (1500 ila 1800 yılları arasında) yaklaşık 50 benzer protez keşfettiklerini söyledi.

Bakanlık ayrıca 16. yüzyıl Alman şövalyesi Götz von Berlichingen'in taktığı protezin özellikle gelişmiş bir örneğine de dikkat çekti.

Götz'ün, bir çatışma sırasında top atışında sağ elini kaybetmesinin ardından onun yerine "hareketli" ve "teknik açıdan olağanüstü karmaşık" bir protez takmaya başladığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, Freising'in 1618-1648 Otuz Yıl Savaşları da dahil olmak üzere çok sayıda askeri çatışmaya sahne olduğu ve bunun muhtemelen amputasyonların ve protez talebinin artmasına yol açtığı belirtildi.

Ulusal Tıp Kütüphanesi, araştırmacıların daha önce Mısır'da 2 bin 600 ila 3 bin 400 yaşında olduğu düşünülen bir protez ayak parmağı ve İtalya'da M.Ö. 300 civarına tarihlenen bir protez bacak keşfettiklerini söyledi