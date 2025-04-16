Orta seviye Motorola Edge 60 Stylus duyuruldu: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Pek çok pazarda, dahili kaleme sahip üst düzey akıllı telefonlar genellikle yüksek fiyat etiketleriyle geliyor.

Ancak bazı ülkelerde, daha uygun fiyatlı kalemli seçenekler de mevcut. Motorola, Hindistan'da tanıttığı yeni Motorola Edge 60 Stylus ile bu pazardaki rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

EDGE 60 STYLUS NELER SUNUYOR

Motorola Edge 60 Stylus, kısa bir süre önce tanıtılan Edge 60 Fusion ile karıştırılmamalı. İki model arasında belirgin farklar bulunuyor.

En önemlisi, Edge 60 Fusion'da dijital kalem desteği bulunmazken, Edge 60 Stylus'ta dahili bir kalem yer alıyor.

Motorola Edge 60 Fusion, Hindistan'da 24.999 rupi (yaklaşık 291 dolar) fiyatla satışa sunulurken, Motorola Edge 60 Stylus ise 22.999 rupi (yaklaşık 268 dolar) gibi daha uygun bir fiyatla geliyor.

EKRAN, BATARYA VE GÜNCELLEME DESTEĞİ

Edge 60 Stylus, Edge 60 Fusion'a göre biraz daha uzun, geniş ve kalın bir tasarıma sahip. Bunun nedeni, ekran eğriliğinin daha az olması.

Daha önemli bir fark ise batarya kapasitesinde görülüyor. Edge 60 Fusion'da 5.500 mAh batarya bulunurken, Edge 60 Stylus'ta 5.000 mAh batarya yer alıyor.

Motorola, Edge 60 Fusion için üç büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması desteği sunarken, Edge 60 Stylus için sadece iki işletim sistemi güncellemesi ve üç yıllık güvenlik yaması garantisi veriyor.

Telefonda 68W hızlı şarj teknolojisi, 256 GB dahili depolama, 8 GB RAM, 50 MP Sony Lytia 700C sensörlü ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lensli ikincil kamera ve 32 MP ön kamera bulunuyor.