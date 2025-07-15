Oyun konsolu ROG Xbox Ally'nin fiyatı ortaya çıktı

Microsoft'un Xbox markası ve ASUS iş birliğiyle geçtiğimiz ay tanıtılan yeni el konsolu modelleri ROG Xbox Ally ve Ally X'in merakla beklenen Avrupa fiyatları sızdırıldı.

İspanyol oyun sitesi 3DJuegos, ASUS'un Avrupa web sitesinde kısa süreliğine görünen fiyat bilgilerini keşfettiğini iddia etti.

SIZDIRILAN FİYATLAR: 599 VE 899 EURO

Sızıntıya göre, standart model olan ROG Xbox Ally'nin fiyatı 599 euro olarak listelendi.

Daha güçlü donanıma sahip ROG Xbox Ally X modelinin ise 899 euroluk bir fiyat etiketine sahip olacağı görülüyor; bu da onu Steam Deck gibi rakiplerinden önemli ölçüde daha pahalı yapıyor.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Bu bilgilerin ASUS'un web sitesinden alındığı iddia edilse de, henüz ne Xbox ne de ASUS tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Bu nedenle, sızdırılan fiyatların sadece geçici olarak yerleştirilmiş olma ihtimali de bulunuyor.