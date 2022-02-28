Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
533.737
-2.36%
BTXN Coin
37.01
-3.14%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Panasonic, Tesla bataryalarının ne zaman üretileceğini açıkladı

    Panasonic, Mart 2024'ün sonuna kadar yeni Tesla bataryalarının seri üretimine başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Panasonic, Tesla bataryalarının ne zaman üretileceğini açıkladı

    Japon teknoloji şirketi Panasonic, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'daki tüm hisselerini geçtiğimiz yıl 3,6 milyar dolara sattığını açıklamıştı.

    Tesla ile ortak bir batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, söz konusu satıştan elde ettiği gelirle fabrikayı büyütmek için kullanacak.

    Japon şirket, 705 milyon dolarlık yatırımla Mart 2024'ün sonuna kadar Tesla otomobillerine batarya üretmeye başlayacağını duyurdu.

    MALİYETLER DÜŞECEK

    Japon şirket tarafından, ekim ayında tanıtılan 4680 formatındaki (46 milimetre genişliğinde ve 80 milimetre yüksekliğinde) batarya, şu anda Tesla'ya tedarik edilenden yaklaşık beş kat daha büyük. Bu da ABD'li elektrikli araç üreticisinin üretim maliyetlerini düşürebileceği anlamına geliyor.

    tesla

    MENZİL ARTACAK

    Yeni üretilecek bataryaların, Tesla otomobillerindeki menzili yaklaşık beşte bir oranında artıracağı ve araçların daha ilgi çekici hale geleceği bilgisi paylaşıldı.

    Kaynaklar, Panasonic'in yeni bataryaları Japonya'nın Wakayama şehrindeki bir fabrikada, yılda yaklaşık 150 bin araç için üreteceğini söylüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da bir kişinin Ukraynalı eşi, Kiev'de savaşın ortasında kaldı
    İç Haber

    Antalya'da bir kişinin Ukraynalı eşi, Kiev'de savaşın ortasında kaldı

    Konut değerini arttıran yöntemler
    Emlak

    Konut değerini arttıran yöntemler

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!
    Coin Haber

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!

    Görüş Bildir