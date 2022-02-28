Panasonic, Tesla bataryalarının ne zaman üretileceğini açıkladı

Panasonic, Mart 2024'ün sonuna kadar yeni Tesla bataryalarının seri üretimine başlayacak.

Japon teknoloji şirketi Panasonic, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'daki tüm hisselerini geçtiğimiz yıl 3,6 milyar dolara sattığını açıklamıştı.

Tesla ile ortak bir batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, söz konusu satıştan elde ettiği gelirle fabrikayı büyütmek için kullanacak.

Japon şirket, 705 milyon dolarlık yatırımla Mart 2024'ün sonuna kadar Tesla otomobillerine batarya üretmeye başlayacağını duyurdu.

MALİYETLER DÜŞECEK

Japon şirket tarafından, ekim ayında tanıtılan 4680 formatındaki (46 milimetre genişliğinde ve 80 milimetre yüksekliğinde) batarya, şu anda Tesla'ya tedarik edilenden yaklaşık beş kat daha büyük. Bu da ABD'li elektrikli araç üreticisinin üretim maliyetlerini düşürebileceği anlamına geliyor.

MENZİL ARTACAK

Yeni üretilecek bataryaların, Tesla otomobillerindeki menzili yaklaşık beşte bir oranında artıracağı ve araçların daha ilgi çekici hale geleceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynaklar, Panasonic'in yeni bataryaları Japonya'nın Wakayama şehrindeki bir fabrikada, yılda yaklaşık 150 bin araç için üreteceğini söylüyor.