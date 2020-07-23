Pandemi döneminde siber saldırılar yüzde 542 arttı

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, koronavirüs döneminde yapılan siber saldırıların yüzde 542 daha fazla olduğunu açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımı rekor seviyede arttı. Ayrıca birçok işletme pandemi dönemini evden çalışarak geçirdi. Durum böyle olunca, internet üzerinden yapılan siber saldırıların sayısı da yükselmeye başladı.

YÜZDE 542 ARTIŞ VAR

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, pandemi döneminde yapılan siber saldırılarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 542’lik artış olduğu açıkladı.

Metin; uzaktan çalışmanın arttığı, okullarda derslerin ağırlıklı olarak internet üzerinden verildiği şu günlerde siber saldırılara karşı altyapı iyileştirilmesinin aciliyet kazandığını vurguladı.

DDOS SALDIRILARINA DİKKAT

Bilgin Metin, özellikle çok farklı noktalardan yüksek hacimli trafik göndererek kurban sistemlerin çalışmasını engellemeyi hedefleyen Dağınık Hizmet Kesintisi saldırılarının (DDoS) tehlikeli olabileceğini vurguladı ve çözüm olarak internet trafiğinin daha iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Fiber hatların büyük bir kısmının deniz altında olmasının dezavantajlı olduğunu ifade eden Metin, bu hatların karaya alınarak tarihi İpek Yolu’nun güzergâhının fiber optik kablolar için kullanılmasını önerdi.

Türkiye’nin küresel internet trafiğinin kavşak noktasında yer alması sebebiyle transit internet geçişleri için dünyadaki internet taşıyıcısı firmaların ilgi odağı haline gelebileceğini belirten Doç. Dr. Bilgin Metin, Türkiye’ye yönelik çeşitli saldırı tehditleri olduğunu ekledi.

Son yıllarda dünyada yaşanan siber saldırılara dair de çeşitli bilgiler veren Metin, şu ifadeleri kullandı:

’21 Ekim 2016 ABD’deki İnternet teknoloji şirketi Dyn şirketine yapılan dDOS saldırı trafiği 1200 Gbps idi ve Airbnb, Amazon, Fox News, HBO, The New York Times, Twitter, Visa ve CNN gibi köklü kuruluşları çalışmaz hale getirdi.

"ALTYAPI KAPASİTESİNİN ARTMASI GEREKİYOR"

Şubat 2018’de GitHUB’a yönelik saldırı ise 1300Gbps büyüklüğünde idi. Diğer taraftan bu durumu gerekli adımları atmak için bir fırsat olarak görmemiz lazım. Ülkemizdeki fiber optik kablo altyapı kapasitesinin çok daha hızlı şekilde arttırılması gerekiyor.

Siber saldırı esnasında internet trafiğini iyi yönetebilmemiz için hızlı bir şekilde İnternet Değişim Noktaları’nın (Internet Exchange Point) hayata geçirilmesi konusunda gerekli adımların atılması gerekiyor.’’