Pasifik Okyanusu'nun dibinde uzaylı teknolojisi var iddiası

Harvardlı bilim insanı Loeb, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Bilim dünyasını heyecanlandıran uzaylıların var olma ihtimaline ilişkin Harvard Üniversitesi'nden çarpıcı bir açıklama yapıldı.

Astrofizikçi Avi Loeb, 2014 yılında Dünya'ya düşen yıldızlararası bir nesnenin, bir tür uzay aracı olduğunu düşünüyor.

Pasifik'te uzaylı teknolojisi iddiası

Geçen hafta yayınlanan ABD Uzay Komutanlığı raporu, söz konusu cismin başka bir yıldız sisteminden geldiğini doğruladı.

Pasifik Okyanusu'nun dibinde yatan "gizemli" cismin "uzaylı teknolojisi" olduğuna inandığını dile getiren Loeb, aynı nesnenin dünya dışı varlıklar tarafından inşa edilmiş olabileceğini öne sürdü.

"Düğmelerine basmayı hayal ediyorum"

Yıldızlararası meteor keşiflerinin, yeni bir araştırma sınırını müjdelediğini belirten Loeb, "Temel soru, herhangi bir meteorun kaynağında bariz yapay kompozisyonu gösterip gösteremeyeceğidir. Hayalim, Dünya dışında üretilmiş işlevsel bir ekipman parçasındaki bazı düğmelere basmak." dedi.

Okyanusta keşif çağrısı

Harvardlı bilim insanı, Pasifik'i işaret ederek, cismin indiği düşünülen okyanusun 10 kilometrekarelik bölgesinde keşif çalışmaları yürütmek için "kepçeleme" mıknatısları kullanılarak geri alma seferinin gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

New York Post'un haberine göre, pek çok bilim insanı, Avi Loeb'in iddialarını "tuhaf" bulduklarını söylerek, bu söylentileri "laubali" ve "sorumsuzca" şeklinde nitelendiriyor.