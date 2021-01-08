- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Pekin'den Çin medyasına Alibaba sansürü talimatı
Pekin'den Çin medyasına Alibaba sansürü talimatı
- Haber Merkezi
- 08.01.2021 - 10:19
- Güncelleme : 08.01.2021 - 10:46
Çin'de, ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Alibaba hakkında başlatılan tekelcilik karşıtı soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.
Bir süredir medyada görülmeyen Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketin halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada, Pekin yönetiminin hedefindeki isimlerden biri oldu.
'HABERLERİ SANSÜRLEYİN' TALİMATI
Çin hükümeti, ülke medyasından Alibaba teknoloji grubu ile ilgili tekelcilik karşıtı soruşturması hakkındaki haberleri sansürlemesini istedi.
Financial Times'ın haberine göre, Pekin yönetiminin sansür hamlesi, sorunun Çin'de ulusal bir siyasi mesele haline geldiğini gösteriyor.
JACK MA'DAN ÇİN'DEKİ MALİ DÜZENE ELEŞTİRİ
Alibaba'nın ödeme iştiraki Ant Group'un 37 milyar dolarlık ilk halka arzı, kasım ayının sonlarında yetkililer tarafından iptal edildi.
Asya ülkesinin en zengin insanlarından Jack Ma, halka en son göründüğü geçen yıl ekim ayında, Çin’in devlet bankalarını ve mali düzenleyicilerini eleştiren bir konuşma yapmıştı.