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    Pekin'den Çin medyasına Alibaba sansürü talimatı

    Dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan Jack Ma ile ilgili Pekin'den yeni bir hamle geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 10:46
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    Pekin'den Çin medyasına Alibaba sansürü talimatı

    Çin'de, ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Alibaba hakkında başlatılan tekelcilik karşıtı soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Bir süredir medyada görülmeyen Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketin halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada, Pekin yönetiminin hedefindeki isimlerden biri oldu.

    'HABERLERİ SANSÜRLEYİN' TALİMATI

    Çin hükümeti, ülke medyasından Alibaba teknoloji grubu ile ilgili tekelcilik karşıtı soruşturması hakkındaki haberleri sansürlemesini istedi.

    Financial Times'ın haberine göre, Pekin yönetiminin sansür hamlesi, sorunun Çin'de ulusal bir siyasi mesele haline geldiğini gösteriyor.

    JACK MA'DAN ÇİN'DEKİ MALİ DÜZENE ELEŞTİRİ

    Alibaba'nın ödeme iştiraki Ant Group'un 37 milyar dolarlık ilk halka arzı, kasım ayının sonlarında yetkililer tarafından iptal edildi.

    Asya ülkesinin en zengin insanlarından Jack Ma, halka en son göründüğü geçen yıl ekim ayında, Çin’in devlet bankalarını ve mali düzenleyicilerini eleştiren bir konuşma yapmıştı.

    Pekin den Çin medyasına Alibaba sansürü talimatı #1

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