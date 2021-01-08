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Pekin'den Çin medyasına Alibaba sansürü talimatı

Pekin'den Çin medyasına Alibaba sansürü talimatı

Dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan Jack Ma ile ilgili Pekin'den yeni bir hamle geldi.