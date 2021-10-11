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    Pentagon yetkilisi: ABD'nin Çin karşısında şansı yok

    Geçtiğimiz hafta istifa eden Pentagon yetkilisi Nicolas Chaillan, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlediğini ve Çin karşısında şansının olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 16:39
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    Pentagon yetkilisi: ABD'nin Çin karşısında şansı yok

    Son zamanlarda teknoloji konusunda ABD ile Çin arasında büyük bir rekabet var. Özellikle yapay zeka ve uzay teknolojileri alanında öne çıkan Çin, ABD'de endişelere neden oluyor.

    ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan istifa etti.

    İSTİFANIN NEDENİ PROTESTO

    BBC'de yer alan habere göre, Financial Times gazetesine konuşan Chaillan, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlemesini protesto etmek için bu kararı aldığını söyledi ve "Çin'in ABD'yi geçmesini izlemeye dayanamam." dedi.

    Nicolas Chaillan

    "ÇİN İLE REKABET EDEMEYECEK KONUMDA OLACAĞIZ"

    Chaillan, ABD'nin Çin kaynaklı siber ve diğer tehditlere yanıt vermekteki başarısızlığının, çocuklarının geleceğini tehlikeye attığını belirterek, "15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli." ifadelerini kullandı.

    Chaillan'a göre Çin, yapay zeka ve siber kapasite gibi alanlarda çok başarılı. Bu nedenle ülkenin gelecekte küresel düzeyde hakimiyet kurması çok olası.

    "ÇİN DÜNYAYI DOMİNE EDECEK"

    Yeni teknolojilerin, ABD'nin geleceği için F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik önemde olduğunu vurgulayan Chaillan, "Çin, gelecekte dünyayı domine edecek. Medyadan jeopolitiğe her alanda, bu durum değişmeyecek. Bazı hükümet birimlerinde, ABD'nin siber savunması neredeyse anaokulu düzeyinde." dedi.

    Pentagon yetkilisi: ABD nin Çin karşısında şansı yok #2

    ABD Ulusal Güvenlik Komisyonu, bu yıl kongrenin talebi üzerine hazırladığı raporda, Çin'in 10 yıl içinde ABD'yi geçerek dünyanın yapay zeka alanında süper gücü olacağı uyarısında bulunmuştu.

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