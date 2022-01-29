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    Perseverance, Mars'taki 1. yılını tamamladı

    Uzay keşfi görevinde bir yılı geride bırakan Perseverance, verileri Dünya'ya ulaştırmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 09:51
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    Perseverance, Mars'taki 1. yılını tamamladı

    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, gezegendeki birinci yılını tamamladı.

    Keşif görevindeki araç, gezegenin jeolojisi ve iklimi hakkında bilgiler verirken, daha önce görülmemiş netlikte görüntüleri ve daha önce duyulmamış Mars yüzeyindeki sesleri NASA’ya göndermeye devam ediyor.

    YAŞAM BELİRTİLERİ ARIYOR

    Ayrıca, Dünya'ya muhtemel bir geri dönüşte incelenmek üzere kaya ve tortu örnekleri toplayan araç, çok uzun zaman önceden kalma mikrobiyal yaşamın belirtilerini arıyor.

    perseverance

    Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın gezegendeki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

    NUMUNELER DÜNYA'YA GELECEK

    Perseverance, Mars yüzeyinde düzenli olarak yaptığı seyahatlerle bulabildiği her küçük parçayı topluyor ve bunları saklamak için numune tüplerine yerleştiriyor. NASA, bu numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmek üzere planlamalar yapıyor.

    2 YIL GÖREV YAPACAK

    Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta toplamda 2 yıl kalması planlanıyor.

    perseverance


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