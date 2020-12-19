Philips, ABD'li BioTelemetry'yi 2.8 milyar dolara satın alacak

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, kardiyak teşhis ve izleme teknolojilerine odaklanan ABD'li BioTelemetry'yi 2,8 milyar dolara satın almak için düğmeye bastı.

Son yıllarda sağlık teknolojileri üzerinde çalışan şirketler, oldukça büyük şirketlerin de dikkatini çekmeye başladı.

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, kardiyak teşhis ve izleme teknolojilerine odaklanan ABD'li BioTelemetry'yi 2,8 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurdu.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın birinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

1.900 ÇALIŞANI VAR

Kalp ritmi bozukluklarının teşhis ve uzaktan izlenmesine odaklanan BioTelemetry’nin bin 900 çalışanı bulunuyor. New York borsasında işlem gören şirketin geçen yıl satış geliri 439 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.





Philips Üst Yetkilisi (CEO) Frans van Houten, Philips’in bu satın almasının görüntülemeye dayalı tedavi işini büyütme stratejisiyle bağlantılı olduğunu belirterek, “Koronavirüs ile talebin arttığını gördük ve bu satın almanın, uzaktan hasta izlemenin daha da önemli hale geleceği bu döneme mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, açıklama sonrasında Amsterdam borsasında işlem gören Philips’in hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.