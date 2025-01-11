Phone 17 Pro kameraları nasıl olacak: İşte yeni iddialar

Haber Merkezi

iPhone 17 Pro, kamera özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 17 Pro'nun telefoto kamerası ve ön kamerası 48 MP'ye yükseltilecek.

48 MP TELEFOTO KAMERA

iPhone 17 Pro, 12 MP telefoto kamera yerine 48 MP periskop kamera ile gelecek. Bu sayede, telefon daha yüksek zoom seviyelerinde daha detaylı fotoğraflar çekebilecek.

48 MP ÖN KAMERA

iPhone 17 Pro'nun ön kamerası da 12 MP'den 48 MP'ye yükseltilecek. Bu, daha kaliteli selfie'ler ve video görüşmeleri anlamına geliyor.

iPhone 17 Pro'nun ön kamerası, 6 elemanlı bir lens kullanacak. Bu lens, daha iyi optik performans ve düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekebilme imkanı sunacak.

CAM-PLASTİK HİBRİT LENS

iPhone 17 Pro'nun ana kamerası, iPhone 16 Pro ile aynı sensörü kullanacak. Ancak, telefoto kamera gibi cam-plastik hibrit bir lens olacak..

Bu lensler, daha iyi optik performans ve daha yüksek dayanıklılık sunacak.

Telefonlarla ilgili önümüzdeki aylarda daha fazla bilginin gelmesi bekleniyor.