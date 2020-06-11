Photoshop Camera uygulaması Android ve iOS için yayında

Photoshop Camera uygulaması Android ve iOS için yayında

Adobe, android ve iOS için geliştirdiği yeni kamera uygulaması Photoshop Camera'yı kullanıma sundu.

Adobe, geçtiğimiz yıl düzenlenen Adobe Max konferansında iOS ve Android cihazlar için yeni bir kamera uygulaması tanıtmıştı.

Photoshop Camera olarak adlandırılan uygulama, şirketin Sensei AI platformunu kullanarak; filtrelerin, efektlerin ve sahne ayarlarının canlı olarak uygulanmasına izin veriyor.

Daha önce sınırlı sayıda kullanıcı için erişime açılan Photoshop Camera uygulaması, artık Android ve iOS için kullanıma sunuldu.

SAHNEYİ ANINDA TANIYABİLİYOR

Android ve iOS cihazları için geliştirilen, yapay zeka destekli Photoshop Camera; sahnenin dinamik aralığını, tonunu ve türünü tanıyabiliyor ve sahneyi daha da geliştirmek veya harika yaratıcı efektler eklemek için uygun filtreler önerebiliyor.

Fotoğrafı çektikten sonra da kullanıcılara birçok ayar sunan uygulama, aynı zamanda yapay zeka desteği sayesinde gökyüzü ve çevredeki diğer unsurları değiştirebiliyor.

Adobe Photoshop uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.