Pilotsuz hava taksisi ticari uçuş operasyonları için onay aldı

Haber Merkezi

Çin'in önde gelen kentsel hava ulaşım şirketi EHang, pilotsuz hava taksi modeli EH216-S ile alçak irtifa ticari operasyonlarına başlamak için CAAC'tan onay aldı.

Bu onay, hava taksi hizmetlerinin Çin'de ücretli insan taşıma hizmetleri olarak başlamasının önünü açıyor.

EHang'ın bu başarısı, eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) teknolojisinin de ticari havacılıkta kullanılmasının önünü açarak önemli bir kilometre taşı oluyor.

EH216-S'İN ÖZELLİKLERİ

EH216-S, iki yolcu kapasiteli, tamamen elektrikli ve otonom bir hava taksi.

Karbon fiber kompozit gövdesi ve 16 adet pervanesiyle dikkat çeken bu araç, 130 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Şarj başına 35 km menzil veya 21 dakika uçuş süresi sunan EH216-S, yaklaşık 2 saatte şarj edilebiliyor.

Guangzhou ve Hefei'de başlayacak olan ticari uçuşlar, turizm, gezi ve diğer uçuş hizmetlerini kapsayacak. Ancak, başlangıçta uçuşlar aynı yerden kalkış ve inişle sınırlı olacak.