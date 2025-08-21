PlayStation 5 fiyatlarına zam geldi: Türkiye'yi etkiler mi

Sony, PlayStation 5 konsolunun tüm versiyonları için Amerika Birleşik Devletleri'nde fiyat artışına gittiğini duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olan 50 dolarlık zam, şirketin "zorlu ekonomik koşullar" ve olası gümrük vergileri nedeniyle alındı.

İŞTE YENİ ABD FİYATLARI

Yeni fiyat listesine göre standart PS5 549,99 dolara, Dijital versiyon 499,99 dolara ve PS5 Pro ise 749,99 dolara yükseldi.

Bu karar, Sony'nin daha önce Avrupa ve İngiltere gibi pazarlarda yaptığı fiyat artışlarını takip ediyor.

TÜRKİYE'DEKİ FİYATLAR ETKİLENECEK Mİ

Bu zammın doğrudan ABD'nin vergi politikalarıyla ilgili olması nedeniyle, Türkiye'deki resmi PS5 fiyatı üzerinde bir değişiklik oluşması beklenmiyor.

Ancak, cihazlarını ABD'den temin eden ithalatçı firmaların fiyatlarında önümüzdeki dönemde artışlar görülebilir.