PlayStation 6, grafiklerde sınırları zorlamaya geliyor

PlayStation ve çip üreticisi AMD, "Project Amethyst" adını verdikleri ve yeni nesil oyun deneyimini şekillendirecek büyük bir ortaklığa imza attıklarını açıkladı.

Bu iş birliği, temel olarak makine öğrenmesini kullanarak PS6'nın grafik gücünü ve performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

HEDEF: YAPAY ZEKA DESTEKLİ GRAFİKLER VE YÜKSEK PERFORMANS

İki şirket, oyunlardaki makine öğrenmesi iş yükleri için özel bir mimari tasarlayacak ve gerçek zamanlı oyun grafiklerinin sınırlarını zorlayan sinir ağları geliştirecek.

Teoride bu, daha akıcı kare hızları ve daha yüksek çözünürlükler sunmak için geleneksel donanımın yükünü hafifleten, yapay zeka tabanlı çözümler anlamına geliyor.

Bu teknoloji, PS5 oyunlarını çalıştırabileceği söylenen olası bir PS6 taşınabilir el konsolu söylentilerini de güçlendiriyor.

Çünkü böyle bir taşınabilir cihazın, güncel nesil oyunları idare edebilmesi için PSSR gibi yapay zeka destekli yükseltme teknolojilerine kesinlikle ihtiyaç duyacağı varsayılıyor.