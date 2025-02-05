PlayStation 6 nasıl olacak: Sony'nin eski CEO'sundan açıklama var

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PlayStation 6'nın tasarımıyla ilgili spekülasyonlar devam ederken, Shawn Layden'ın açıklamaları dikkat çekiyor.

Kiwi Talkz ile yaptığı röportajda Layden, Sony'nin Xbox'tan çok daha fazla ülkede PlayStation sattığını ve bu durumun tamamen dijital bir stratejiyi zorlaştırdığını vurguladı.

Xbox'ın tamamen dijital stratejisinin, çoğunlukla iyi internet bağlantısına sahip ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde satış yaptığı için daha iyi işlediğini belirtti.

"YAVAŞ İNTERNET KULLANANLARI DA DÜŞÜNMELİYİZ"

Sony'nin PlayStation'ları yaklaşık 170 ülkede sattığını hatırlatan Layden, Sony'nin hızlı internete sahip olmayan kullanıcıları da düşünmesi gerektiğini söyledi.

Layden, bazı bölgelerdeki birçok oyuncunun internetleri yeterince iyi olmadığı için disklere güvendiğini de sözlerine ekledi.

DİSKLER NEDEN HALA ÖNEMLİ

Layden, disklerin hala önemli olmasının başka nedenlerine de değindi. Çok seyahat eden sporcuların bazen PlayStation'larını yanlarında götürdüğünü ve askeri üslerdeki insanların iyi interneti olmayabileceğini hatırlattı. Bunların sadece dijital bir konsolla sorun yaşayabilecek kişilere dair birkaç örnek olduğunu vurguladı.

"Disksiz pazara geçmek pazarınızın hangi kısmına zarar verecek?" diye soran Layden, Sony'nin bu konuda araştırma yaptığından emin olduğunu ve küresel olarak pazarının büyüklüğü nedeniyle bir sonraki nesilde bile tamamen disksiz hale gelmelerinin zor olacağını düşündüğünü ifade etti.