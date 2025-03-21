POCO F7 modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı: İşte özellikleri

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POCO, amiral gemisi katili segmentindeki yeni serisi POCO F7'yi tanıtmaya hazırlanıyor. 27 Mart'ta Singapur'da gerçekleşecek etkinlikte tanıtılacak olan seride, POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra modellerinin yer alacağı açıklandı.

"Ultrapower Unleashed" sloganıyla tanıtılacak olan seride, POCO ailesinin ilk "Ultra" modeline de yer verilecek.

POCO F7 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Etkinlik, küresel bir lansman olacağı için POCO F7 serisi aynı anda diğer bölgelerde de tanıtılacak.

POCO F7 Pro ve F7 Ultra'nın özellikleri büyük ölçüde tahmin edilebiliyor. Çünkü POCO, genellikle mevcut Redmi akıllı telefonlarını yeniden adlandırıyor ve bu seride de benzer bir durumun yaşanması bekleniyor.

Sızıntılara göre, POCO F7 ve F7 Ultra, Redmi K80 ve K80 Pro'nun yeniden markalanmış versiyonları olacak.

POCO F7 PRO VE ULTRA'NIN OLASI ÖZELLİKLERİ

POCO F7 Pro ve Ultra'nın, Redmi K80 ve K80 Pro'nun farklı versiyonları olması nedeniyle benzer özellikler taşıması bekleniyor. İşte olası özellikler:

Ekran: 6.67 inç 2K AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 3200 nit tepe parlaklığı

İşlemci:

POCO F7 Ultra: Adreno 830 GPU'lu Snapdragon 8 Elite

POCO F7 Pro: Adreno 750 GPU'lu Snapdragon 8 Gen 3

RAM ve Depolama: 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama

Kameralar:

POCO F7 Ultra: 50MP ana sensör, 32MP ultra geniş lens, 50MP 2.5x telefoto

POCO F7 Pro: 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens

Ön Kamera: 20MP

Diğer Özellikler: Xiaomi HyperOS 2.0, 3D ultrasonik parmak izi sensörü, IP68/IP69 su geçirmezlik, USB-C ses, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Wi-Fi 7

Batarya:

POCO F7 Pro: 6550mAh, 90W şarj

POCO F7 Ultra: 6000mAh, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj