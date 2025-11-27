POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xiaomi'nin performans odaklı markası POCO, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni akıllı telefonu F8 Pro'yu duyurdu.

Geçtiğimiz yılın modeline göre ciddi iyileştirmeler içeren cihaz, sunduğu üst düzey teknik özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor.

YENİ NESİL EKRAN VE TASARIM

POCO F8 Pro, markanın ilk kez kullandığı tek parça CNC işleme cam arka paneli ve gövdeye gömülü kamera adasıyla premium bir tasarım sunuyor.

Cihazın ön yüzünde ise 3500 nit parlaklığa ulaşabilen ve enerji tasarrufu sağlayan 6.59 inçlik HyperRGB AMOLED ekran yer alıyor.

PERFORMANS VE BATARYA KAPASİTESİ

Gücünü Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite platformundan alan telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

Segment standartlarını aşan 6210 mAh kapasiteli batarya, 100W HyperCharge hızlı şarj teknolojisiyle destekleniyor.

Kamera tarafında OIS destekli 50 MP ana sensöre, seride bir ilk olan 50 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

POCO F8 PRO TÜRKİYE FİYATI

POCO F8 Pro'nun 12 GB RAM'li versiyonu 42 bin 999 TL, 16 GB RAM'li üst versiyonu ise 46 bin 999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu.