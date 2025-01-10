Poco X7 ve X7 Pro tanıtıldı: İşte fiyatlar ve özellikler

Haber Merkezi

Xiaomi'nin alt markası Poco, yeni amiral gemisi telefonları X7 ve X7 Pro'yu tanıttı.

MediaTek Dimensity işlemciler, yüksek yenileme hızlı AMOLED ekranlar ve gelişmiş kameralar gibi özelliklerle gelen X7 serisi, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

POCO X7 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

POCO X7 Pro, MediaTek Dimensity 8400-Ultra işlemci, 6,67 inç 1.5K AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve 90W hızlı şarjlı 6.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

POCO X7 Pro'nun öne çıkan özellikleri:

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3200 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass 7

İşlemci: MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4nm)

RAM: 8 GB veya 12 GB

Depolama: 256 GB veya 512 GB

Arka Kamera: 50 MP Sony IMX882 (OIS) + 8 MP (ultra geniş)

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 6.000 mAh (Hindistan'da 6.650 mAh), 90W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 2.0

Diğer: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, IP68 su ve toza dayanıklılık (Hindistan'da IP69), ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler

POCO X7'NİN ÖZELLİKLERİ

POCO X7, MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemci, 6,67 inç 1.5K AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.110 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

POCO X7'nin öne çıkan özellikleri:

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4nm)

RAM: 8 GB veya 12 GB

Depolama: 256 GB veya 512 GB

Arka Kamera: 50 MP Sony IMX882 (OIS) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5.110 mAh, 45W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 2.0

Diğer: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, IP68 su ve toza dayanıklılık (Hindistan'da IP69), ekran içi parmak izi okuyucu

IRON MAN EDİTİON

POCO X7 Pro, özel bir Iron Man Edition ile de geliyor. Bu versiyon, 12 GB RAM, 512 GB depolama ve özel tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.

FİYATLAR

POCO X7 Pro: 299 dolardan başlayan fiyatlar.

POCO X7: 249 dolardan başlayan fiyatlar.

POCO X7 Pro Iron Man Edition: 399 dolar.