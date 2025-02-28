Popüler uygulama Skype kapanıyor

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Bir uygulama daha kullanıcılarına veda ediyor...

Ofis ortamlarının gözdesi olan Skype, 2 ay sonra kullanım dışı olacak.

Sürekli yeni güncellemeler yaparak uygulamayı güncel tutmaya çalışan teknoloji devi Microsoft, Skype'ın fişini çekmeye hazırlanıyor.

SKYPE'I GÖLGELEDİLER

Bir zamanlar internetin en popüler mesajlaşma servisi olan MSN Messenger, 2013 yılında kapatıldığında, kullanıcılar Skype'a geçmeye zorlanmıştı.

Teknoloji devi firma, MSN'i kapatırken Skype'ı geleceğin iletişim aracı olarak lanse etmişti. Ancak Microsoft açısından kazın ayağı pek de öyle olmadı.

Özellikle FaceTime, WhatsApp ve Zoom gibi alternatiflerin yükselişi, Skype'ın eski popülerliğini kaybetmesinde en önemli etmenlerden biri oldu. Microsoft da son yıllarda Teams'e yaptığı yatırımları artırarak Skype'ı gölgede bıraktı.

MAYIS AYINDA KULLANIM DIŞI KALACAK

XDA Developers'ın haberine göre, Mayıs 2025 itibarıyla Skype tamamen kapatılacak. Şirket, kullanıcıların iletişimlerine Microsoft Teams üzerinden devam etmelerini öneriyor. Kullanıcılar, 'Skype oturum aç' işlemi için kullandıkları Microsoft hesaplarıyla Teams'e giriş yaparak sohbetlerine ve aramalarına devam edebilecek.

Microsoft, Skype'ın önizleme sürümünde kullanıcılara "Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams'te devam edin" mesajını gösterdi.