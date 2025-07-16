Powerbank alarmı: Alev alma riski nedeniyle piyasadan toplatılıyor

Hollanda’da, dünya çapında tanınan elektronik markası Anker’e ait dört farklı powerbank modeli, taşıdığı alev alma riski nedeniyle geri çağrıldı.

Anker’den yapılan açıklamada, sorunun belirli bir tedarikçinin lityum iyon hücrelerinde meydana gelen üretim hatasından kaynaklandığı belirtildi.

Firma, bu güç bankalarının aşırı ısınma, erime, duman çıkarma veya alev alma gibi tehlikeli durumlara yol açabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

Yetkililer, söz konusu powerbankların kullanılmaması gerektiğini ve ürün sahiplerinin derhal iade etmeleri gerektiğini duyurdu.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?