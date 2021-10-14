Prens William, milyarderlerin uzay yarışına tepki gösterdi

39 yaşındaki Cambridge Dükü, yaşam için başka bir yer bulmak yerine Dünya'yı düzeltmenin yollarının aranması gerektiğini söyledi.

SpaceX CEO'su Elon Musk, 2050'ye kadar Mars'ı kolonileştirmeyi planlarken, Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos da uzay çalışmalarına hız verdi.

Bezos'un şirketi, son olarak Star Trek filminin Kaptan Kirk'ü olarak bilinen efsanevi isim William Shatner'ı 10 dakikalık uzay yolculuğuna çıkardı.

DÜNYA'YI TERK ETME YARIŞINI ELEŞTİRDİ

Uzay yarışı kızışırken, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden çalışmalara karşı çıkan açıklama geldi.

Cambridge Dükü Prens William, Dünya'yı terk etme yarışını eleştirerek, gezegeni düzeltmenin başka yerlerde yaşam aramaktan daha önemli olduğunu söyledi.

"BU GEZEGENİ ONARALIM" ÇAĞRISI

İklim değişikliğine karşı eylemsizliğin "çocukların geleceğini çalacağı" konusunda uyarıda bulunan William, BBC'ye verdiği mülakatta, "Gidip yaşayacak bir sonraki yeri bulmaya değil, bu gezegeni onarmaya çalışmak için dünyanın en büyük beyinlerine ihtiyacımız var." dedi.

"DÜNYADAKİ HERKES BUNU YAPMALI"

Bu arada Shatner, uzay yolculuğuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyadaki herkesin bunu yapması gerekiyor. Mavi rengin geçişini görmek için... Sonra aniden karanlığa bakıyorsun." dedi.

WILLIAM: ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ ÇALMAYALIM

İklim konusunda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten William, konuşmasını "Zevk aldığım şeyleri istiyorum: açık hava yaşamı, doğa, çevre... Sadece çocuklarım için değil, diğer herkesin çocukları için de istiyorum.

Dikkatli olmazsak, şimdi yaptığımız şeylerle çocuklarımızın geleceğini çalıyor olacağız." şeklinde sürdürdü.