RASAT yörüngedeki 9. yılını tamamladı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ve üretilen, Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT, yörüngedeki 9'uncu yılını geride bıraktı.

RASAT Araştırma Uydusu, Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusudur.

Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olan RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olma özelliğine sahip.

2011'DE FIRLATILMIŞTI

Rusya'dan 17 Ağustos 2011'de fırlatılan ve hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabilen RASAT, 93 kilogram ağırlığında ve dünyanın çevresini 98 dakikada turluyor.

RASAT'ın aldığı görüntüler 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı konumsal çözünürlükte olurken, her bir çerçeve görüntüsü 30 kilometreye 30 kilometre boyutlarında bulunuyor. Uydudan, 960 kilometre uzunluğuna kadar da şerit görüntü alınabiliyor.





GÜNDE 4 KEZ ÜLKEMİZDEN GEÇİYOR

Günde 4 kez Türkiye'nin üzerinden geçen RASAT ile barajlardaki su çekilmesinden yeni inşaat yapılaşmalarına, büyük yangınlardan yanardağ patlamalarına, sel felaketlerinin oluşturduğu zararlardan yeryüzü manzaralarına kadar yüksek çözünürlükte birçok görüntü elde ediliyor.

TASARIM ÖMRÜ 3 YIL OLARAK HESAPLANMIŞTI

Tasarım ömrü 3 yıl olarak öngörülen ve 700 kilometre irtifada başarıyla görev yapan RASAT, bugün itibarıyla yörüngesindeki 9'uncu yılını başarıyla tamamladı.

Böylece uydu, Türk mühendislerinin ve teknisyenlerinin uzay ortamında uzun süre dayanabilen bir uydu üretebileceğini de kanıtlamış oldu.

Gözlem uydusu, bu süre boyunca yörüngesinde 47 bin 943 tur attı, 3 bin 202 görüntüleme görevini tamamladı ve toplam 16 milyon 813 bin 800 kilometrekarelik bir alanı görüntüledi.

GÖRÜNTÜLERE ÜCRETSİZ ERİŞİLEBİLİYOR

RASAT'ın görev planlaması doğrultusunda her yıl tüm Türkiye'yi kapsayacak biçimde alınan ham görüntüler, TÜBİTAK UZAY bünyesinde bulunan yer istasyonuna da indiriliyor.

Daha sonra bu görüntüler işlenerek Gezgin Portalı'na aktarılıyor. Görüntülere göz atmak için www.gezgin.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.