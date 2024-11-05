Realme GT 7 Pro, su altı fotoğrafçılığı yetenekleriyle tanıtıldı

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Realme, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu GT 7 Pro'yu sonunda tanıttı. Güçlü donanımı, gelişmiş kamera sistemi ve suya dayanıklılığı ile öne çıkan GT 7 Pro, üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Realme GT 7 Pro, Samsung tarafından üretilen 6,78 inç Eco2 OLED Plus ekranla donatıldı.

Sektördeki en düşük güç tüketimine sahip olduğu belirtilen bu ekran, 6.000 nit tepe parlaklığıyla göz kamaştırıyor.

Ekranın altında yer alan ultrasonik parmak izi sensörü ve delikli tasarımda gizlenmiş 16 MP ön kamera da dikkat çeken özellikler arasında.

SU ALTINDA FOTOĞRAF ÇEKME ÖZELLİĞİ

Realme GT 7 Pro'nun arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor: OIS destekli 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 50 MP Sony IMX882 sensörlü periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera.

IP68/69 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olan GT 7 Pro, özel bir su altı fotoğrafçılığı modu ile geliyor.

Bu mod sayesinde, telefonunuzu aksiyon kamerası gibi kullanarak su altında etkileyici fotoğraflar çekebilirsiniz.

GT 7 Pro, Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 arayüzüyle çalışıyor. Fotoğrafçılık, görüntü düzenleme ve oyun deneyimini geliştirmek için çeşitli yapay zeka özellikleri sunan arayüz, üç yıl işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Realme GT 7 Pro, 120W hızlı şarj destekli 6.500 mAh silikon-karbon bataryaya sahip. Şirket, bataryanın sadece 14 dakikada %50'ye kadar şarj olabildiğini belirtiyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE İLE ÜSTÜN PERFORMANS

Kapağın altında Snapdragon 8 Elite yonga setini barındıran Realme GT 7 Pro, günlük kullanımda ve oyunlarda üstün performans vadediyor.

Ultra doğrusal çift hoparlör, çift mikrofon, çift nano SIM kart yuvası ve 5G desteği de telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Realme GT 7 Pro, Çin'de beş farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel modelin fiyatı 3.599 CNY (yaklaşık 505 dolar).

Telefon, Çin'de satışa sunuldu ve bu ayın sonlarında küresel lansmanını yapacak.