Realme P3 Hindistan'da tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Realme, Hindistan'daki teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürdü: Realme P3.

Güçlü performansı ve şık tasarımıyla öne çıkan bu cihaz, orta segmentteki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

Realme P3, Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti, yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranı ve gelişmiş soğutma sistemiyle dikkat çekiyor.

TASARIM VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Realme P3, Çin'de piyasaya sürülen Realme Neo7x modeliyle benzer özellik

lere sahip. Üç farklı renk seçeneğiyle sunulan cihaz, modern ve şık bir tasarıma sahip. 6,67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın 2.000 nit'e ulaşan tepe parlaklığı, parlak güneş ışığı altında bile net bir görüntü sağlıyor.

PERFORMANS VE SOĞUTMA SİSTEMİ

Realme P3, oyuncular için optimize edilmiş bir cihaz olarak öne çıkıyor. Güçlü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi, yüksek performans gerektiren oyunları bile akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Cihazın 6.050 mm karelik buhar odası soğutma sistemi, işlemci sıcaklığını 20°C'ye kadar düşürerek uzun süreli oyun seanslarında bile performansı sabit tutuyor.

Realme P3'ün arka kamera kurulumunda 50MP ana sensör ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası yer alıyor. Cihaz, 6.000mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip ve 45W hızlı şarj desteği sunuyor.

FİYAT

Realme P3, Hindistan'da üç farklı varyantla satışa sunulacak:

6GB RAM + 128GB depolama: 196 dolar

8GB RAM + 128GB depolama: 207 dolar

8GB RAM + 256GB depolama: 230 dolar

Cihazın satışları, 19 Mart'ta başlayacak. Realme P3 Ultra modeli de aynı gün piyasaya sürülecek.