Realme'nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu 14T sızdırıldı: İşte özellikleri

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Realme'nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu 14T, lansman öncesinde sızdırıldı.

Sızdırılan bilgilere göre, telefon 1080 x 2340 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik bir OLED ekrana sahip olacak.

GÜÇLÜ BATARYA VE HIZLI ŞARJ

Realme 14T, 5.080 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor. En dikkat çekici özelliklerden biri ise 100W SuperVOOC hızlı şarj desteği.

Bu, kullanıcıların telefonlarını çok kısa sürede şarj edebilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca, cihazın IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip olması, suya ve toza karşı dayanıklılığını artırıyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun çift kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ana kamera 50 MP, ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde olacak. Ancak, diğer kamera lensleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Özellikler hakkında çelişkili raporlar mevcut. Önceki sızıntılarda, telefonun 6,67 inç OLED ekrana, MediaTek Dimensity 6300 işlemciye, 8 GB RAM'e ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı iddia edilmişti.

Ayrıca, 6.000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği de konuşulmuştu. Ancak, AliExpress'teki listede farklı özellikler yer alıyor.

LANSMAN TARİHİ

Realme 14T'nin, Nisan 2024 civarında tanıtılması bekleniyor. Ancak, sızıntıların tutarsızlığı nedeniyle lansman tarihi ve diğer detaylar hakkında net bir bilgi bulunmuyor.