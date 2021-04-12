Redmi Note 10 serisinde ekran sorunları ortaya çıktı

Redmi Note 10 modellerinde ciddi ekran sorunları ortaya çıkmaya başladı. Kullanıcılar, donma ve titreme problemlerinden şikayet ediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, 4 Mart'ta düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10 serisini tanıtmış ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa çıkarmıştı.

Tüketicilerden büyük ilgi gören Redmi Note 10 modellerinde ekran sorunları ortaya çıktı. Kullanıcılar, ekranla ilgili çok sayıda şikayeti Xiaomi'ye iletti.

DONMA VE TİTREME SORUNLARI VAR

Gelen bilgilere göre, piyasaya sürülen bazı modellerde ekran donması meydana geliyor. Aynı zamanda kullanıcılar, ekran panelinin dokunmaya zayıf tepki verdiğini, ayrıca ekran 120 Hz modundayken veya karanlık mod etkinleştirildiğinde güçlü bir titremenin oluştuğunu ifade ediyor.

EKRAN DEĞİŞİMİ SORUNU ÇÖZMEDİ

Sorun yaşayan kullanıcılardan biri, Redmi Note 10'un ekranıyla ilgili sorun yaşadıktan sonra, cihazını yetkili servise götürdüğünü ve ekran değişimi yapıldığını söyledi.

Ancak kullanıcının iddiasına göre, ekran değişimi yapıldıktan sonra bile sorunlar devam etti. Bu da söz konusu problemlerin yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını gösteriyor.

GÜNCELLEME İLE ÇÖZÜLEBİLİR

Ekran sorunlarının donanımdan değil de yazılımdan kaynaklanması aslında iyi bir haber. Çünkü Xiaomi, gelecekte yayınlayacağı bir güncelleme ise tüm sorunları çözebilir.

Eğer siz de benzer sorunlar yaşıyorsanız, bir sonraki güncellemede sorunun giderilip giderilmediğini kontrol edebilirsiniz.