Reklam Kurulu’ndan YouTube’a ceza: Kullanıcıları yanılttığı ortaya çıktı

Reklam Kurulu, popüler video platformu YouTube'un Premium üyeliği için sunduğu "ücretsiz deneme" kampanyalarının tüketicileri yanılttığına hükmetti.

Bu karar doğrultusunda, Google'a hem idari para cezası kesildi hem de söz konusu kampanyaların durdurulması kararı verildi.

KARARIN GEREKÇESİ: "YANILTICI" KAMPANYA

Kurul, "1 ay ücretsiz" gibi ifadelerle sunulan kampanyalarda kullanıcılardan kredi kartı bilgisi istenmesi ve deneme süresi sonunda aboneliğin otomatik olarak yenilenmesinin yanıltıcı olduğunu belirtti.

Bu durumun, "ortalama tüketicide yaratılan beklentiyi karşılamadığına" karar verildi.

SÜREÇ EYLÜL 2024'TE BAŞLAMIŞTI

Reklam Kurulu, aslında 2024 yılının Eylül ayında benzer bir reklam durdurma kararı almış, ancak küresel bir şirket olması nedeniyle YouTube'a değişiklik için zaman tanımıştı.

Kampanyanın farklı başlıklarla devam etmesi üzerine yapılan yeniden inceleme sonucunda, 863 bin 580 TL'lik idari para cezası uygulanmasına karar verildi.