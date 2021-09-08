Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin'den Elon Musk'a davet

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin, "Çaydanlığı ocağa koydum" diyerek Elon Musk'ı evine davet etti.

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin, Jeff Bezos ve Richard Branson'ın fon sağladıkları araçlarla uzaya çıkmalarının ardından, kendilerinin de bunu başarması gerektiğini düşünüyor.

Rogozin, Roscosmos'un başına geçtikten sonra Batı medyasıyla yaptığı ilk röportajda CNN'e verdiği demeçte, "Milyonerlerimiz uzay gemilerinden ziyade yatlara daha fazla yatırım yapmayı tercih ediyor." diyerek ülkedeki zenginleri eleştirmişti.

Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketi ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i de dahil olmak üzere, ABD'nin gelişen uzay turizmi endüstrisinden etkilendiğini belirten Roscosmos başkanı, "Amerikalıların yaptıklarını seviyorum. Kendi paralarını toplum için faydalı olan şeylere harcıyorlar." dedi.

EN BÜYÜK ÖVGÜ ELON MUSK'A

SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a saklayan Rogozin, "Elon Musk; gerçekleştirmek istediğimiz, ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra uzay programımız bir süreliğine durduğu için gerçekleştiremediğimiz fikir ve düşüncelerin birçoğunu hayata geçiriyor.

Musk'a, uzay endüstrisinin organizatörü ve risk almaktan korkmayan bir mucit olarak saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇAYDANLIĞI OCAĞA KOYDUM"

Evreni, Dünya dışı ve Dünya'daki yaşamı korumak için Elon Musk'ı Rusya'daki evine davet eden Rogozin, "Çaydanlığı ocağa çoktan koydum." dedi.

İKİLİ ARASINDA İPLER GERİLMİŞTİ

Rogozin ve Musk arasındaki ilişki her zaman bu kadar dostane olmadı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında Roscosmos başkanı, Rusya'nın uzak Yakutya bölgesinde bir Soyuz roketinin bir parçasını kurtaran Roscosmos uzmanlarının karla çevrili fotoğraflarını Twitter ve Facebook'ta paylaşarak SpaceX'e gönderme yapmıştı.

SpaceX'in dünyanın en büyük ve en güçlü roketi Starship'i inşa ettiği Teksas'taki Boca Chica kasabasına atıfta bulunan Rogozin, "Burası Boca Chica değil, Rusya'daki sert kış koşullarına sahip Yakutya. Nazik SpaceX'in bu koşullarda çalışıp çalışamayacağını merak ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.



