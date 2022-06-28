Rus hackerlar, yaptırım uygulayan Litvanya'ya saldırdı

Litvanya'da kamu ve özel web sitelerine yönelik siber saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı, Rus hacker grubunun üstlendiği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Rus bilgisayar korsanlarının Ukrayna'yı destekleyen ülkere yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çeken bir rapor yayınlamıştı.

Yayınlanan rapora göre, Rus istihbarat teşkilatları, Ukrayna'nın yanında olan ülkelere yönelik siber saldırıları büyük ölçüde artırdı.

Ruslar Litvanya'ya saldırdı

Litvanya Savunma Bakanlığı, Litvanya devlet kurumlarının ve şirketlerinin yoğun DDoS saldırısı altında olduğunu açıkladı.

Benzer saldırıların gelecek günlerde ulaşım, enerji ve finans gibi sektörlerde devam etmesinin muhtemel olduğu vurgulandı.

Rusya, saldırıları üstlendi

Rus hacker grubu "Killnet", Litvanya'nın kısıtlamalarına misilleme olarak, düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Öte yandan Litvanyalı yetkililer, en ciddi saldırıların kontrol altına alındığını duyurdu. Başbakan Ingrida Somnyte ise, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından benzer saldırıların arttığını söyledi.

Türkiye de saldırıların hedefinde

Microsoft, Ukrayna dışında 42 ülkeden 100'den fazla kuruluşun bu saldırılardan etkilendiğini açıkladı.

Son iki ay içerisinde Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'ye yönelik siber saldırılar önemli ölçüde arttı.