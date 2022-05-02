Petrol
103.66
-3.25%
Euro
15.65
-0.09%
Dolar
14.89
0.28%
Altın
892.26
-1.49%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
592.182
2.20%
BTXN Coin
17.24
-4.48%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Rus kullanıcılar, ödeme hizmetini sonlandıran Apple'a dava açtı

    Rusya'daki kullanıcılar, Ukrayna savaşı nedeniyle ülkede ödeme hizmetini sonlandıran Apple'a tazminat davası açmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus kullanıcılar, ödeme hizmetini sonlandıran Apple'a dava açtı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor.

    Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı. Örneğin Apple, ödeme hizmeti olan Apple Pay'i Rusya genelinde yasaklamıştı.

    Rus kullanıcılardan Apple'a tazminat davası

    Bir Rus hukuk firması, ABD'li teknoloji devi Apple'a Rusya'da ödeme hizmetini geri çekmesinden etkilenen tüketiciler için 90 milyon ruble (1.28 milyon dolar) tazminat davası açtı.

    Bir Moskova mahkemesinde açılan davada, vatandaşlara verilen "manevi zararın" tazmini de dahil olmak üzere 90 milyon ruble tazminat talep ediliyor.

    apple pay

    Ayrıca davada, Apple'ın Rus kullanıcıları için Apple Pay hizmetlerini yeniden açması talep ediliyor.

    Hukuk firması, Apple'ın Rusya'daki Apple Pay hizmetlerini durdurma kararının, yerel pazarda satılan cihazlarının işlevselliğini azalttığını ve böylece şirketin, Rus yasalarına göre haksızlık ve ayrımcılık yaptığını söylüyor.

    Hukuk firması, hala daha fazla davacıyı davaya katılmaya davet ettiğinden toplam tazminat önümüzdeki günlerde daha fazla artabilir.


    İlginizi Çekebilir

    'Erdoğan'ın ziyaretleri bölgenin yararına'
    Dünya

    'Erdoğan'ın ziyaretleri bölgenin yararına'

    Apple, ilk çeyrekte 97.3 milyar dolar gelir elde etti
    Teknoloji

    Apple, ilk çeyrekte 97.3 milyar dolar gelir elde etti

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir