Rus kullanıcılar, ödeme hizmetini sonlandıran Apple'a dava açtı

Rusya'daki kullanıcılar, Ukrayna savaşı nedeniyle ülkede ödeme hizmetini sonlandıran Apple'a tazminat davası açmaya karar verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor.

Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı. Örneğin Apple, ödeme hizmeti olan Apple Pay'i Rusya genelinde yasaklamıştı.

Rus kullanıcılardan Apple'a tazminat davası

Bir Rus hukuk firması, ABD'li teknoloji devi Apple'a Rusya'da ödeme hizmetini geri çekmesinden etkilenen tüketiciler için 90 milyon ruble (1.28 milyon dolar) tazminat davası açtı.

Bir Moskova mahkemesinde açılan davada, vatandaşlara verilen "manevi zararın" tazmini de dahil olmak üzere 90 milyon ruble tazminat talep ediliyor.

Ayrıca davada, Apple'ın Rus kullanıcıları için Apple Pay hizmetlerini yeniden açması talep ediliyor.

Hukuk firması, Apple'ın Rusya'daki Apple Pay hizmetlerini durdurma kararının, yerel pazarda satılan cihazlarının işlevselliğini azalttığını ve böylece şirketin, Rus yasalarına göre haksızlık ve ayrımcılık yaptığını söylüyor.



Hukuk firması, hala daha fazla davacıyı davaya katılmaya davet ettiğinden toplam tazminat önümüzdeki günlerde daha fazla artabilir.