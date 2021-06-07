Rusya: Elon Musk'ın Mars uçuşları peri masalı

Teknoloji milyarderi, Kızıl Gezegen'e insanlı yolculuk nedeniyle tepki topladı. Roscosmos Başkanı Rogozin, "Tam bir saçmalık" yorumunda bulundu.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, geçen yıl yaptığı açıklamada, ilk insanların 6 yıl içinde Mars'a ulaşacağını söylemiş, olası yolculuğu "Harika bir macera" şeklinde yorumlamıştı.

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos), Musk'ın hedefine sert eleştiri geldi.

"PERİ MASALINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Rus basınında yer alan haberlere göre, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Musk'ın Dünya'dan Mars'a düzenli uçuşlar gerçekleştirme planlarının "peri masalından başka bir şey olmadığını" söyledi.

2021 St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Rogozin, "Teknoloji insanları bunun tam bir saçmalık olduğunu anlıyor." dedi.

"İnsanlar bundan hoşlanıyor. 'Vay canına' etkisi... Böyle masallar anlatan çok insan var." ifadesini kullandı.

"MARS YOLCULUĞU EN HEYECAN VERİCİ ŞEYLERDEN BİRİ"

Elon Musk, 2016 yılında Mars'ta bir şehir inşa etme planını ana hatlarıyla açıklamıştı. Teknoloji milyarderinin vizyonuna göre, ilk roket, insanları 2025 yılına kadar Kızıl Gezegen'e götürmeli.

Musk, geçen yılki açıklamasında, Mars'a yolculuğu "Harika bir macera olacak. Ölmezseniz olabilecek en heyecan verici şeylerden biri." şeklinde nitelendirmişti.



Dmitriy Rogozin