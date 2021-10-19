Rusya, Google'ın yıllık cirosunun bir kısmına el koyabilir

Şimdiye kadar verilen cezaları ödemeyen Google, Rusya'da yıllık cirosunun yüzde 20'sini yeni bir ceza olarak ödemek zorunda kalabilir.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), geçtiğimiz aylarda Google'ın yeni cezalarla karşı karşıya kalabileceğinin sinyallerini vermişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında, zararlı içerikleri kaldırmadığı için Google'a 4 milyon ruble ceza kesen başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi, ABD'li şirkete daha sonra birkaç kez daha ceza kesmişti.

GOOGLE CEZALARI ÖDEMİYOR

İletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Google'ın bu yıl şimdiye kadar alınan 32.5 milyon ruble (458 bin dolar) cezayı ödemediğini açıkladı. Bu nedenle Roskomnadzor, Google'ın Rusya'daki cirosunun yüzde 5-20'si kadar para cezası isteyeceğini ve bunun da 240 milyon dolara ulaşabileceğini söyledi.

RUSYA, TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE BASKI KURUYOR

Moskova, teknoloji şirketlerini yasaklı içerikleri kaldırmaya ve Rusya'da ofis açmaya zorluyor.

Devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Rus kullanıcılarının kişisel verilerini Rus topraklarında saklamadığı için geçtiğimiz ay, Google'a 6 milyon rublelik bir ceza daha vermişti.

Roskomnadzor ayrıca, yasa dışı içerikleri kaldırmadığı takdirde Google'a hız yavaşlatma cezasının da uygulanabileceğini açıklamıştı.

Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla; intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.