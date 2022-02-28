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    Rusya, sosyal medya platformlarını yasaklıyor

    Rusya, ABD merkezli sosyal medya uygulamalarının ülke genelinde kullanılmaması için erişim kısıtlaması getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:52
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    Rusya, sosyal medya platformlarını yasaklıyor

    Rusya ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken, gerilim sosyal medyaya da sıçradı.

    YouTube ve Twitter, Ukrayna'daki saldırılarla ilişkili riskleri en aza indirmek ve güvenlik önlemlerini artırmak için Ukrayna ve Rusya'daki reklamları geçici olarak durdurma kararı almıştı.

    Bu karar sonrası Rusya'daki kullanıcılar, Twitter ve YouTube üzerinden para kazanamayacak.

    RUSYA'DAN KARŞI HAMLE

    ABD'li sosyal medya platformlarından gelen bu yaptırımlar, Rusya'yı harekete geçirdi. Gelen bilgilere göre, Rusya merkezli tüm telekom sağlayıcıları, Twitter'ı ülkede tamamen engelledi.

    Şu an için Rus vatandaşları ve ülkeyi ziyaret edenler, VPN hizmetlerini kullanarak Twitter'a erişebiliyor, ancak web sitesine doğrudan ulaşmak imkansız.

    twitter

    TWITTER'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Konuyla ilgili Twitter'dan yapılan açıklamada, "Twitter'ın Rusya'daki bazı kişiler için kısıtlandığının farkındayız ve hizmetimizi güvenli ve erişilebilir kılmak için çalışıyoruz." denildi.

    Şu anda Rusların Facebook ve Instagram'a erişmeye devam edebildiği bildirilse de her an yeni yasaklar gelebilir.

    Ülkenin telekom düzenleyicisi Roskomnadzor, Meta'nın devlete ait haber kuruluşlarından gelen içeriği kontrol etmeyi ve etiketlemeyi durdurmayı reddetmesinin ardından Facebook'a erişimi kısmen kısıtlamaya başladı.


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