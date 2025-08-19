Rusya uzaya fare ve meyve sineği gönderiyor: İşte nedeni

Rusya, 20 Ağustos'ta Kazakistan'dan fırlatacağı Bion-M No. 2 biyo-uydu ile uzaya fareler, meyve sinekleri ve çeşitli mikroorganizmalar gönderecek.

Bu görevin amacı, canlı organizmaların uzaydaki mikro yer çekimi ve radyasyona uzun süreli maruz kalmasının etkilerini incelemek.

YÜKSEK RADYASYONLU ÖZEL YÖRÜNGE

Bu yeni uzay görevi, bir önceki misyondan farklı olarak uzay aracını kutuptan kutba uzanan ve kozmik radyasyon seviyelerinin çok daha yüksek olduğu bir yörüngeye yerleştirecek.

Bilim insanları, bu sayede uzun mesafeli uzay uçuşlarında astronotların maruz kaldığı koşulları daha gerçekçi bir şekilde simüle etmeyi hedefliyor.

DENEYİN AMACI NE

Genetik olarak insanlara benzeyen fareler ve hızlı üreyen meyve sinekleri üzerinde yapılacak gözlemler, radyasyonun genetik ve hücresel düzeydeki etkilerini anlamak için kullanılacak.

Elde edilecek veriler, gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde astronotların sağlığını korumak için önlemler geliştirilmesine ve tıbbi destek gereksinimlerinin iyileştirilmesine yardımcı olacak.

Deney kapsamında yörüngedeki fareler, Dünya'da normal koşullarda tutulan ve yer tabanlı simülatörde bekletilen gruplarla karşılaştırılacak.

Görevden elde edilen bilgilerin, Dünya'daki tıp alanında da yenilikçi stratejilere ışık tutabileceği düşünülüyor.