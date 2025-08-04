Rusya, yapay zeka destekli kanser aşısını bu yıl insanlar üzerinde test edecek

Sputnik V isimli koronavirüs aşısını geliştiren ekip olarak tanınan Rusya'daki Gamaleya Enstitüsü, tıp dünyasında çığır açacak yeni bir kanser aşısı için insanlı denemelere başlayacağını açıkladı.

Melanom (cilt kanseri) için geliştirilen aşının klinik denemelerinin bu yılın eylül-ekim aylarında başlaması planlanıyor.

AŞI, YAPAY ZEKA İLE KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLİYOR

Aşının en devrimci yönü, her hastanın tümör genetiğine göre yapay zeka kullanılarak kişiselleştirilmesi.

Gelişmiş yapay zeka algoritmaları, hastanın tümör verilerini analiz ederek kişiye özel bir mRNA şablonu oluşturuyor ve tüm aşı üretim süreci yaklaşık bir hafta içinde tamamlanabiliyor.

HAYVAN DENEYLERİNDE UMUT VERİCİ SONUÇLAR

İnsanlı denemeler öncesinde hayvanlar üzerinde yapılan klinik öncesi çalışmalarda aşının, tümör büyümesini ve yayılmasını engellemede umut verici sonuçlar gösterdiği belirtildi.

Rus hükümeti tarafından finanse edilen aşının, denemeler başarılı olursa Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak sunulması planlanıyor.