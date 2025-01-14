Rusya'dan Google'a 78 milyon dolarlık ceza

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Rusya, daha önce verilen cezaları ödemediği gerekçesiyle Google'a 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza verildiğini duyurdu.

Başkent Moskova'da görülen davada, platformun daha önce verilen para cezalarını ödemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 8 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.

DİĞER ŞİRKETLER DE CEZA ALMIŞTI

Ülkede Google'ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.