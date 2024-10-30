Rusya'dan Google'a astronomik ceza: 20 desilyon dolar

AA & Ensonhaber

Rusya, Google'a YouTube'daki bazı kanalları kaldırdığı gerekçesiyle astronomik bir ceza kesti.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan hukuk uzmanı İvan Morozov, ülkede Google'a verilen idari para cezalarının 20 desilyon doları geçtiğini açıkladı.

Bu rakam, Dünya Bankası'nın 2023 yılı için açıkladığı dünya ekonomisinin toplam büyüklüğünün (105 trilyon dolar) katrilyonlarca katına denk geliyor.

CEZALAR HER GÜN İKİYE KATLANIYOR

Morozov, söz konusu para cezalarının 9 ay içinde ödenmemesi durumunda her gün ikiye katlandığını belirterek, "Mahkeme bu cezayı iptal edemez ve Google da kararı uygulamadığı için para cezası her gün iki kat artmak mecburiyetindedir." dedi.

GOOGLE 17 RUS TELEVİZYON KANALINA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Rus RBK gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan bir avukat ise Google'ın 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararıyla ödemesi gereken tazminat tutarının 20 desilyon doları aştığını ifade etti.

GOOGLE RUSYA'DA İFLAS ETMİŞTİ

Google, son yıllarda Rus devlet kanalları da dahil olmak üzere çok sayıda Rus kurum ve kişiye ait kanalı YouTube'dan kaldırmıştı.

ABD merkezli şirket, Rusya'daki iştirakine de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022 yılında iflas süreci başlatmıştı.

Uzmanlar, Google'ın Rusya'daki para cezalarının ödenemeyecek düzeye erişmesi nedeniyle şirkete ait hizmetlere Rusya'da erişim engeli getirilebileceğini belirtiyor.

(1 desilyon dolar: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 dolar)